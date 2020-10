COVID-19 : plus de 1 000 cas recensés depuis le début de la pandémie sur le territoire

Avec 60 nouveaux cas depuis le 16 octobre, selon le bilan par ville de la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), le territoire couvert par Le Reflet compte un total de 1 026 personnes ayant été infectées depuis le début de la pandémie.

Les municipalités les plus touchées sont Sainte-Catherine, Saint-Constant et La Prairie avec une dizaine de nouveaux cas chacune. Le nombre de nouvelles personnes infectées est néanmoins en baisse alors qu’on en recensait 113 du 7 au 14 octobre, puis 83 de plus le 16 octobre.

Il y a un peu moins d’un mois, le territoire franchissait le cap des 600 cas depuis le début de la pandémie. Ainsi, du 28 septembre au 20 octobre, plus de 400 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19. Ce nombre avait été atteint en cinq mois, soit entre mars et juillet, avant l’arrivée de la deuxième vague, qui touche davantage la région en termes de cas.

Bien que la DSPM ne fournisse pas le nombre de personnes guéries par municipalité, en date du 7 octobre, elle indiquait que, dans la MRC de Roussillon, on en comptait 1 309. Rappelons que la MRC regroupe Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore. Le Journal ne couvre pas les trois dernières municipalités.

Bilan par ville

Sainte-Catherine 220 (+13)

Delson 71 (+8)

Saint-Constant 253 (+14)

Saint-Mathieu 34 (+9)

Saint-Philippe 55 (stable)

La Prairie 223 (+10)

Candiac 170 (+6)