COVID-19: plus de 1 300 cas dans les Jardins-Roussillon

Les plus récentes statistiques dévoilées par l’Institut national de la santé publique du Québec indique 1 330 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans le réseau local de services (RLS) des Jardins-Roussillon.

À LIRE AUSSI: COVID-19 : une quinzaine de nouveaux cas en 7 jours dans la MRC de Roussillon

Pour ce qui est du nombre de cas, ce RLS se situe au troisième rang. Si on relativise le tout par 100 000 habitants, on s’aperçoit que le taux se situe à 572,4. Une donnée qui se trouve sous la moyenne provinciale qui est à 634,2.

En Montérégie, en date du 10 août, 16 h, on recense 9 086 cas. Voici les détails par RLS; la colonne centrale indique le nombre de cas tandis que celle de droit est le taux par 100 000 habitants.

RLS de Champlain 2 004 888,9 RLS du Haut-Richelieu Montérégie – Rouville 786 402,5 RLS Pierre-Boucher 2 273 866,1 RLS de Richelieu-Yamaska 1 019 461,2 RLS Pierre-De Saurel 54 105,1 RLS de Vaudreuil-Soulanges 819 511,9 RLS du Suroît 676 1 116,9 RLS du Haut-Saint-Laurent 104 427,2 RLS de Jardins-Roussillon 1 330 572,4 Total 9 086 634,2

605 décès

L’INSPQ indique également qu’un peu plus de 10 % (605) des 5697 décès reliés à la COVID-19 sont survenus en Montérégie.

On indique que 259 d’entre eux sont survenus dans les CHSLD, 198 dans des résidences privées pour aînés, 101 dans un domicile ou lieu inconnu, 30 dans des ressources intermédiaires, 9 dans un hôpital et 8 dans un endroit non désigné.