COVID-19 : plus de 2 500 transports par ambulance en Montérégie

En date du 15 mai, la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) a effectué plus de 2100 transports de cas suspectés et près de 450 transports de cas confirmés de COVID-19.

Parmi les 400 paramédics, seuls deux cas positifs ont été recensés. Une douzaine de paramédics ont été en isolement préventif parce qu’ils revenaient de voyage qu’ils ont été en contact avec un patient potentiellement atteint.

Rappelons que la Montérégie est fortement touchée avec 5325 cas confirmés en date du 16 mai.

«Cela aura pris plus d’un mois de crise sanitaire avant d’avoir un premier paramédic confirmé positif et même si cela n’est pas souhaitable, c’était tout de même inévitable étant donné la nature de leur travail, expose la coordonnatrice aux communications de la CETAM Janie Gagnon. Être sur la ligne de front comme ils le font, même avec le respect des protocoles et les équipements adéquats, comporte certains risques.»

Le directeur général Martin Benoît souligne le caractère exceptionnel de la pandémie mondiale. «Ce n’est pas ce qui est enseigné de prime abord dans un programme de soins préhospitaliers d’urgence ni dans les manuels du parfait gestionnaire, évoque-t-il. C’est à des situations exceptionnelles comme celle que l’on vit qu’on voit le haut standard opérationnel de la CETAM.»

La CETAM a diffusé une vidéo expliquant la façon dont elle gère la crise.