COVID-19 : plus de 300 appels à la police du Roussillon mènent à une trentaine de constats

La Régie de police Roussillon a dressé le bilan de ses interventions liées aux respects des règles sanitaires entourant la COVID-19 pour la semaine du 18 au 24 janvier. Elle dit avoir reçu 305 appels de vérification durant ces 7 jours, qui ont mené à la remise de 28 constats d’infraction.

«Nous avons fait 282 vérifications relativement au non-respect du couvre-feu et nous avons émis trois constats. Dans les autres cas, les gens avaient une justification valable», a dit le porte-parole de la police, l’agent Michel Lebel.

Outre les 3 constats décernés à des gens qui ne respectaient pas le couvre-feu, les 25 autres se divisent ainsi:

24 à des personnes qui étaient ensemble sans en avoir le droit

1 commerce en état d’infraction

Seize d’entre eux sont reliés à un rassemblement illégal survenu dans une maison privée à La Prairie, le vendredi 22 janvier.

Exceptions

On se rappellera qu’il y a 11 exceptions au couvre-feu en vigueur jusqu’au 8 février, de 20h à 5h. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 000$ à 6 000$ s’ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement pourquoi ils ne sont pas chez eux. Les jeunes de 14 ans et plus, quant à eux, sont passibles de recevoir une amende de 500$.

Les personnes qui doivent se déplacer durant le couvre-feu en raison de leur travail peuvent demander à leur employeur de remplir un formulaire en ligne émis par le gouvernement qu’elles pourront montrer aux policiers advenant qu’elles soient interceptées.