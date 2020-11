COVID-19 : plus ou moins dix nouveaux cas dans trois villes

Le bilan par ville de la Direction de santé publique de la Montérégie, en date du 27 novembre, indique que 43 personnes sont nouvellement infectées de la COVID-19 depuis le 24 novembre. Ce nombre porte le total à 1 330 cas depuis le début de la pandémie sur le territoire couvert par Le Reflet.

Les Municipalités les plus touchées sont La Prairie avec 19 nouveaux cas en 3 jours, Candiac avec 10 et Saint-Constant avec 9. Cette dernière comptait le plus de citoyens atteints de la COVID-19 depuis mars, mais La Prairie la dépasse dorénavant.

Bilan par ville

Candiac: 198 (+10)

Delson: 97 (+1)

La Prairie: 334 (+19)

Saint-Constant: 335 (+9)

Sainte-Catherine: 265 (+3)

Saint-Philippe: 67 (+1)

Saint-Mathieu: 34 (stable)