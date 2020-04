COVID-19 : préparer l’après-crise

Je veux quand même revenir cette semaine sur la crise. J’aimerais surtout discuter de l’après-pandémie.

Jamais une situation comme celle que nous connaissons présentement n’est arrivée auparavant. Les générations futures subiront les conséquences de cette crise. En tant que personne de l’âge d’or, je n’aurai pas à vivre à cette période très longtemps.

Selon moi, l’après-crise sera épouvantable. J’ai discuté avec plusieurs experts, dont des psychologues et des gens du milieu des affaires, et on me dit que ce sera catastrophique. Je m’attends à ce qu’il y ait une augmentation de faillites au Canada et au Québec. Il y a des gens qui ne pourront jamais se relever de cette situation.

Je m’inquiète aussi de ce que les personnes isolées vivent. Je ne le souhaite pas, mais je m’attends à ce que le nombre de suicides augmente. Aussi, est-ce qu’il y aura une hausse des divorces?

Des gens perdront tout, même leur maison. Il y a des personnes qui attendent chaque semaine leur paie pour rejoindre les deux bouts; ce qui n’est pas le cas présentement. Même si les gouvernements fédéral et provincial donnent de l’aide financière pour sauver tout le monde, on ne pourra pas tous les sauver.

On ne sait pas quand arrivera l’après-pandémie. Certaines personnes disent que ça se terminera en juin ou en juillet. Mais entretemps, la crise aura des effets dévastateurs. Il ne faut pas se leurrer. Je connais des personnes qui seront hypothéquées financièrement pour le reste de leurs jours. Certaines ont travaillé pendant 30, même 40 ans.

Aujourd’hui, ce qui compte, c’est de se soutenir et de respecter les directives des gouvernements pour se sortir enfin de cette crise mondiale.

En terminant, j’aimerais saluer bien bas toutes les personnes qui se lèvent chaque matin pour travailler et protéger des gens, comme vous et moi, au risque d’être contaminées par le virus. Elles ont toute mon admiration. Chapeau!

10-4!

(Propos recueillis par Gravité Média)