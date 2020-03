COVID-19: Saint-Constant monte une banque de bénévoles et d’employés de relève

Depuis le 18 mars, la Ville de Saint-Constant cherche des bénévoles et employés de relève disposés à lui donner un coup de main dans ses différents secteurs d’activité.

Plus particulièrement, la Municipalité lance l’invitation aux personnes ayant de l’expérience en approvisionnement, entretien, service d’appel, secrétariat et transport.

Au lendemain de son avis de recherche, la Ville s’est réjouie du nombre de citoyens qui se sont portés volontaires.

«Nous tenons à souligner l’implication et la solidarité de nos citoyens dans cette crise. L’appel à la collaboration que nous vous avons lancé cette semaine afin de monter une banque de bénévoles et d’employés de relève en cas de nécessité a porté ses fruits et nous vous en remercions. Cet élan d’entraide nous permettra assurément de passer plus facilement à travers cette situation sans précédent. C’est rassurant de voir que nos citoyens sont aussi mobilisés», a affirmé le maire Jean-Claude Boyer dans sa communication quotidienne.

Sur sa page Facebook, la Ville s’est expliquée auprès d’un citoyen qui questionnait ses intentions. Le commentaire a été retiré depuis.

«Selon l’évolution de la situation, il se peut que la Ville ait recours à cette solution. Nous n’hésiterons pas à engager des employés si le besoin se présente. Nous comprenons les retombées financières causées par la situation actuelle, c’est pourquoi nous avons entre autres repoussé les échéances des versements du compte de taxes», s’est défendue la Municipalité.