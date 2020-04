COVID-19 : Témoignage touchant d’une préposée aux bénéficiaires

Sur les réseaux sociaux, Marie-Lise Beaudin en met plein la vue avec ses superbes photos d’animaux. Derrière la caméra se trouve une femme dévouée aux personnes âgées depuis 17 ans. Préposée aux bénéficiaires au Centre d’hébergement Champlain-Châteauguay, elle a publié, le 19 avril, à 22h56, sur sa page Facebook, un témoignage très touchant sur son quotidien au temps de la COVID-19. Elle a accepté que le journal le publie ici, accompagné d’un dessin réalisé par son ami Martin Laforest, Mazochist LAF sur Facebook.

TEXTE DE MARIE-LISE BEAUDIN

C’était déjà souvent difficile de travailler avant la COVID, à cause du manque de personnel. Mais encore plus durant, avec un masque (le même durant toute notre journée de travail!) plus une visière en tout temps. On manque d’air, on devient étourdies, on a des migraines, on est fatiguées, on est stressées. Et manque encore de personnel.

Nos résidents trouvent ça difficile de ne plus voir leurs familles, de ne plus avoir d’activités. J’en vois pleurer et je reste forte pour eux, je leur change les idées avec mes une et mille niaiseries 💕

Mais quand j’arrive chez moi et que j’ai fini de m’occuper de ma petite famille à moi et que je vais enfin décompresser de toute ma journée, c’est ce moment que je trouve le plus dur. Le stress tombe et j’éclate, je repense à tous ces petits moments que j’ai épongés devant eux. 😢

On est chanceux, on a aucun cas de COVID positif pour l’instant 🙏🤞 Mais on ne sait jamais quand ça peut rentrer, donc le stress est là. J’ai la chance d’avoir des collègues de travail merveilleuses que je remercie 💖 Une chance qu’on s’a!

Je suis brûlée et je sais même pas pourquoi je dors même pas encore, j’avais probablement besoin de me vider le coeur avant 💗. C’est rare en plus que j’écris ce genre de publication, peut-être parce que j’ai et que mes collègues aussi, on a besoin de vos bons mots pour nous booster d’énergie! Merci 😘.

Bonne nuit 😴

Marie-Lise Beaudin, et fière d’être préposée aux bénéficiaires depuis maintenant 17 ans au CHSLD Champlain Châteauguay. Ne vous inquiétez pas, nous prenons soins de vos parents, grands-parents et ami(es) avec tout notre coeur! 💞

