COVID-19, travail et école : 10 réponses à vos questions

Les élèves sont de retour en classe, tandis que certains employés ont repris le chemin du travail. Ce retour à une vie plus normale sur fond de pandémie fait ressurgir plusieurs questions auprès la population. La Direction de santé publique de la Montérégie y répond à la demande de Gravité Média.

1 – J’ai des symptômes et je veux aller passer un test. Est-ce que je dois me placer en isolement entre-temps ?

Oui, restez à la maison. N’allez pas à l’école, au travail, à la garderie ni dans aucun endroit public. Ne sortez pas prendre une marche. N’empruntez pas les transports publics. Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos médicaments, vous pouvez utiliser les services de livraison à domicile et évitez le contact à moins de 2 m avec le livreur. N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas de symptômes et qui n’ont jamais eu la COVID-19, demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent possible et évitez d’être en contact avec elles. Si c’est impossible, gardez une distance d’au moins 2 m. Sinon, couvrez votre nez et votre bouche. Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce de la maison et utilisez une salle de bain qui vous est réservée. Autrement, désinfectez-la après chaque utilisation. Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant une fenêtre.

Vous pouvez sortir à l’extérieur sur votre balcon ou dans votre cour privée, en vous assurant d’être à 2 m de toute autre personne.

2 – Et ce, jusqu’à quand ?

Si vous n’avez pas passé de test et que vous avez les symptômes suivants: fièvre, apparition ou aggravation d’une toux, difficulté à respirer ou perte soudaine de l’odorat, vous pouvez arrêter l’isolement dès 10 jours depuis le début des symptômes à condition que vous ne fassiez plus de fièvre depuis 48 h et que les symptômes se soient améliorés depuis au moins 24 h, excluant la toux et la perte d’odorat qui peuvent durer plus longtemps.

Vous avez un seul autre symptôme que ceux énumérés plus haut ? Vous pouvez cesser l’isolement. Vous avez deux symptômes ou plus autres que ceux nommés plus haut ? Consultez l’Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 ou contactez la ligne 1 877 644-4545.

3 – J’apprends qu’une personne que j’ai côtoyée est positif à la COVID-19, dois-je aller passer un test ?

L’enquête faite auprès du cas par la Direction de santé publique permet d’identifier les contacts dont le risque d’acquérir l’infection est jugé significatif. Ces personnes seront jointes par la Direction de santé publique et un test leur sera recommandé.

Les personnes ayant côtoyé une personne atteinte qui n’ont pas été jointes par la santé publique sont jugées à risque faible de développer l’infection. Elles doivent surveiller leurs symptômes et appliquer les mesures préventives recommandées pour tous (port du couvre-visage, distanciation de 2 m, hygiène des mains, etc.). Si des symptômes se développent, l’outil d’autoévaluation en ligne leur indiquera si un test est recommandé.

4 – Si je portais un couvre-visage et que je suis demeuré à 2 m minimum d’une personne positive, dois-je m’inquiéter ?

Non. Le risque pour les personnes qui respectent une distance d’au moins 2 mètres avec un cas est jugé faible.

5 – Est-il vrai qu’on doit avoir un contact prolongé avec une personne positive, pour que la santé publique nous considère à risque de contamination ?

Oui. Le risque est jugé significatif si une personne est en contact à moins de 2 m pendant 15 minutes ou plus avec une personne atteinte. Pour les contacts plus courts où à une distance plus grande, le risque d’acquérir l’infection est jugé faible.

6 – Si un employé est testé positif à mon travail, est-ce que l’entreprise doit fermer ses portes pendant 14 jours ?

Non. Seuls les contacts significatifs de la personne atteinte sont retirés du travail. Il n’est pas recommandé à l’entreprise de fermer. Il pourrait cependant arriver que le nombre de contacts retirés oblige l’entreprise à fermer par manque de personnel durant leur isolement.

7 – S’il y a un cas dans la classe de mon fils, est-ce que toute la classe sera en quarantaine ? Et pourquoi pas l’école ?

Sauf exception, tous les élèves de la classe seront mis en isolement, car aucune distanciation n’est requise au sein d’une classe. Cependant, si les mesures de distanciation entre les classes sont respectées, les élèves des autres classes n’auront pas eu de contact avec le cas et n’auront pas à être isolés.

8 – Est-ce la Santé publique fait une différence entre un cas positif d’un élève et d’un enseignant ?

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) recommande le port du masque de type médical pour le personnel à moins de 2 m d’un élève ou d’un autre employé. Si ce type de masque a été porté lors de l’interaction avec un cas, le risque d’exposition n’est pas jugé significatif. La situation est différente pour les élèves, car ils ne portent pas de masque dans la classe.

9 – Je vais passer un test de dépistage de la COVID-19, dois-je aviser mon employeur ou mes collègues de travail ?

Non, cela reste à votre discrétion. Cependant, si vous présentez des symptômes pour lesquels l’outil d’autoévaluation en ligne recommande de ne pas se présenter au travail, vous devez rester à la maison en attendant le résultat du test.

10 – Est-ce qu’on peut me refuser de passer un test? Pour quelle(s) raison(s)?

Toute personne qui demande de passer un test, peu importe la raison, peut se faire dépister.