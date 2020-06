COVID-19 : trois villes stables, moins de 10 nouveaux cas

Neuf personnes de plus sont atteintes de la COVID-19 sur le territoire couvert par Le Reflet, d’après le récent bilan par ville de la Direction nationale de santé publique de la Montérégie dévoilé le vendredi 5 juin.

Six nouveaux cas ont été recensés à Saint-Constant depuis mardi, puis deux à Delson et un à Sainte-Catherine. La situation demeure la même à La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.

En Montérégie, on recense 7 188 cas, dont 3039 rétablis, Un total de 471 personnes sont décédées des suites de la COVID-19. Rappelons que la Santé publique ne soustrait pas le nombre de personnes guéries au total de personnes atteintes par ville.

Bilan

Sainte-Catherine: 86 cas (+1)

Delson: 15 cas (+2)

Candiac: 38 cas (-1)

Saint-Philippe: 23 cas (stable)

Saint-Mathieu: 15 cas (stable)

Saint-Constant: 110 cas (+6)

La Prairie: 78 cas (stable)