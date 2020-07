COVID-19: Un employé du restaurant Grégoire et fils testé positif

Le restaurant Grégoire et fils à Mercier a fermé ses portes temporairement ce samedi 4 juillet, car un des employés a été testé positif à la COVID-19.

La famille Grégoire a appris en après-midi le samedi 4 juillet qu’un de ses employés avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19. «Dès qu’on l’a su, on a essayé de voir quelles étaient les procédures dans un cas comme ça», expliquent deux des copropriétaires, Emmanuel et Jean-François Grégoire, en entrevue au Soleil de Châteauguay.

Avant même d’avoir parlé à la Santé publique, les Grégoire ont pris la décision de fermer leur restaurant par mesure préventive. «Nous ne sommes pas obligés de fermer, mais on ne veut pas prendre de chance», indiquent-ils.

L’employé infecté a travaillé au restaurant merciérois le mercredi 1er juillet de 16 h à 20 h et le jeudi 2 juillet entre 11 h et 20 h.

Les propriétaires du restaurant doivent vérifier avec quels collègues l’employé testé positif a été en contact. Le cas échéant, d’autres employés seront mis en quarantaine.

Une entreprise spécialisée nettoiera le restaurant qui a pignon sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier.

Les frères Grégoire espèrent pouvoir rouvrir dans les prochains jours, mais ils précisent qu’ils ne précipiteront pas la réouverture. « On veut rouvrir quand on sera certain que ce sera correct autant pour les clients que pour nos employés. On veut avoir la conscience tranquille», soulignent-ils.

De leur côté, Emmanuel et Jean-François Grégoire ne s’attendaient pas à gérer une telle situation ce samedi. «Tu vois que ça arrive aux autres, mais quand c’est chez vous, ça frappe. On ne souhaite pas ça à personne», commentent-ils.

Ils souhaitent sensibiliser la population à l’importance de respecter les consignes sanitaires, notamment chez les jeunes. « On essaie de sensibiliser nos employés au fait que si tu l’attrapes c’est un danger pour votre travail, mais aussi pour n’importe qui dans la société», disent-ils.

Les personnes qui ont fréquenté le restaurant et qui éprouvent des symptômes peuvent consulter le site de la Santé publique pour plus d’informations.