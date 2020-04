COVID-19 : une douzaine de cas de plus en trois jours

La Direction de la Santé publique de la Montérégie vient de mettre à jour sa carte du nombre de personnes atteintes du coronavirus selon leur ville de résidence. Pour le territoire du Reflet, on compte une douzaine de cas de plus comparé il y a trois jours. Il n’y a qu’à Delson et Saint-Mathieu que la situation demeure en-dessous de 5 cas positifs.

La région demeure sous la barre des 100 cas, alors que le bilan Montérégie est de plus de 1000 personnes touchées.

La situation est maintenant la suivante:

Saint-Constant : 29 (soit 6 de plus que le 9 avril)

La Prairie : 19 (+2)

Sainte-Catherine : 18 (+3)

Candiac : 14 (+2)

Saint-Philippe : 6 (+2 minimum)

Delson : moins de 5 (stable)

Saint-Mathieu : moins de 5 (stable)