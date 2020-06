COVID-19: une entreprise de Candiac participe à la lutte

Plusieurs entreprises de la Rive-Sud font preuve de solidarité et de créativité en ces temps exceptionnels.

L’agence d’expertise du développement d’affaires numérique B2B OAK3S et l’entreprise de Candiac Manubois ont rapidement mis sur pied une nouvelle compagnie, Protège Ton Staff, qui produit un panneau anti-contagion pour la protection des employés et des clients dans des lieux recevant du public.

Plus de 1000 panneaux ont rapidement été vendus, permettant à Manubois de réintégrer l’ensemble de ses 25 employés. Les prévisions de l’entreprise pour les prochains mois sont toujours ambitieuses et l’ajout d’un panneau pour protéger les chauffeurs de taxi et UBER à son offre ne saura nuire.

En mai, Aurelia Gloves Canada, filiale longueuilloise du Groupe Supermax, a lancé l’initiative Tendre la main visant à approvisionner gratuitement en gants de protection des organismes montréalais. Après avoir communiqué avec des organismes clés sur le terrain, dont Centraide du Grand Montréal, Moisson Montréal, l’Itinéraire et plusieurs autres, Aurelia a dressé une liste d’organismes de toutes tailles dont les besoins sont les plus criants.

L’entreprise a ensuite uni ses forces à celles d’Ernst & Young pour la planification et la logistique de distribution de ses gants. À ce jour, le programme Tendre la main a permis de distribuer plus de 50 000 paires de gants à plus de 40 organismes sur l’île de Montréal.

Afin de contribuer à la sécurité de ses partenaires et clients, l’entreprise de Brossard Karl-Optical a fourni gratuitement 5000 masques chirurgicaux aux professionnels de la vue au Québec, afin de faciliter la réouverture des cliniques et boutiques d’optique et protéger les professionnels et consommateurs.

Une autre entreprise de Brossard, Polycontrols, combine les propriétés antimicrobiennes du cuivre et de ses alliages, y compris contre le coronavirus, avec la capacité unique de projection à froid pour appliquer des revêtements sur des surfaces fréquemment touchées, afin de prévenir la propagation du virus dans les espaces publics.