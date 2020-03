COVID-19 : une pharmacie à l’auto

Deux pharmacies du groupe Jean Coutu participent à leur façon aux efforts de distanciation physiques demandés par le gouvernement du Québec en permettant depuis une semaine aux clients de récupérer leur commande de produits de toutes sortes à l’auto, sans entrer dans la pharmacie.

«On offre déjà le service à l’auto à Delson et la nouvelle pharmacie des Prés-Verts à La Prairie, mais c’était pour les clients qui viennent récupérer des médicaments, explique l’administrateur Stéphane Guérin, qui en gère aussi une troisième à La Prairie. Ceux-ci pouvaient cependant se procurer d’autres produits.»

L’idée d’étendre le service à tous les clients a germé dans la tête de la direction après l’appel d’une dame souffrant d’immuniodéficience qui prend soin de son mari qui leur a expliqué qu’elle ne pouvait pas entrer dans la pharmacie pour protéger sa santé.

Couches pour bébés, savons et produits de beauté; tout produit peut être commandé à l’avance, puis ramassé par la suite. Les clients payent à l’avance par carte de crédit, ce qui limite la manipulation de l’argent, un autre risque associé à la COVID-19. Si le sac est trop gros pour être passé par la fenêtre du service à l’auto, un employé le sort par l’entrepôt.

«On fait ça pour préserver la santé des gens, parce qu’il faut éviter le plus possible les contacts avec les autres, justifie M. Guérin. C’est peut-être seulement un tout petit geste de notre part, mais on pense santé et on veut qu’il y ait un retour à la vie normale le plus vite possible.»

Le service à l’auto permet également de diminuer la pression sur les livreurs et d’occuper les employés de plancher en cette période moins achalandée dans la pharmacie.

«On a de cinq à six fois plus de volume de livraison qu’à la normale, dit l’administrateur. Et nos livreurs sont eux aussi à risque quand ils croisent des gens.»

Autres mesures

Les trois pharmacies Jean Coutu Andrée Lachapelle ont pris d’autres mesures pour limiter tout risque de propagation du coronavirus.

-Des Plexiglas transparents ont été installés aux caisses et au laboratoire de la pharmacie afin de créer une barrière physique entre les employés et les clients;

-Des autocollants ont été apposés au sol pour rappeler aux clients de respecter la distance de 2 m entre eux;

-Les clients scannent eux-mêmes leur prescription et elles s’affichent ensuite dans l’ordinateur des pharmaciens. Ceux-ci n’ont rien à toucher;

-Une consigne de laver les comptoirs et ses mains est diffusée chaque heure, mais dans les faits, selon Stéphane Guérin, c’est fait plus souvent.