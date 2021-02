COVID-19: une recommandation plus sévère en Montérégie

La directrice de la santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, a dissipé la confusion autour de la recommandation émise aux parents d’enfants du réseau scolaire.

Les parents ont récemment reçu une lettre qui suggère de garder chaque membre de la maisonnée à domicile si un parent présente des symptômes au point où il va se faire dépister.

«On le voit que les gens qui ont des symptômes qui se font tester sont dans les groupes les plus haut taux de test positif, a-t-elle indiqué. On sait aussi que le milieu familial c’est le contexte qui est le plus propice à la transmission. Cette approche-là vise à empêcher que par exemple un parent qui a des symptômes de COVID et qui passe un test que ces enfants qui pourraient l’avoir et être asymptomatiques évitent de se présenter à l’école en attendant le résultat de test. »

Dre Loslier a reconnu que la recommandation montérégienne était plus sévère. Elle s’apparentait cependant à celle suggérée dans la grande région de Montréal.

L’idée est d’abaisser la propagation alors que l’on dénombre toujours plus de 200 nouveaux cas par jour en Montérégie.