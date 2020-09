COVID-19 : une soixantaine de cas déclarés en une semaine dans la MRC de Roussillon

La recrudescence de nouveaux cas de COVID-19 à l’échelle de la province se fait sentir dans la région. Selon le dernier bilan de la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), 58 personnes ont été infectées entre le 16 et le 22 septembre dans la MRC de Roussillon.

C’est une vingtaine de plus que lors du dernier bilan, qui rapportait 31 nouveaux cas, entre le 9 et le 15 septembre. De plus, dans les villes du territoire couvert par Le Reflet, on comptait 47 nouvelles personnes infectées, portant le total à 592 cas depuis le début de la pandémie, en date du 22 septembre.

Le 23 septembre, la DSPM révélait que 63 cas sont actifs dans la MRC, qui regroupe Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore. Un nouveau décès a également été rapporté.

En Montérégie, 371 cas ont été recensés dans la dernière semaine. La MRC de Roussillon est le deuxième secteur le plus touché, après l’Agglomération de Longueuil.

Au moment d’écrire ces lignes le 24 septembre, la Montérégie était toujours en zone jaune.