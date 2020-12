COVID-19 : une ville enregistre plus de 100 nouveaux cas

La Ville de Saint-Constant a établi un record de nouveaux cas de COVID-19 dans une seule ville avec 106, du 4 au 8 décembre. C’est ce que dévoile le plus récent bilan par municipalité de la Direction de santé publique de la Montérégie.

Au total, on recense 138 nouvelles personnes infectées par le coronavirus en quatre jours, soit environ deux fois plus que du 1er au 4 décembre. Depuis le début de la pandémie, 1 600 individus ont contracté la COVID-19 sur le territoire du Reflet.

Saint-Constant est de loin la ville la plus touchée avec 519 cas cumulatifs. Rappelons toutefois qu’il s’agit de la municipalité la plus populeuse et que des éclosions y ont été rapportées récemment dans des établissements scolaires, dont à l’école Vinet-Souligny, qui a dû fermer ses portes.

Bilan par ville

Candiac: 210 (+8)

Delson: 116 (+5)

La Prairie: 364 (+10)

Saint-Constant: 519 (+106)

Sainte-Catherine: 279 (+5)

Saint-Philippe: 77 (+4)

Saint-Mathieu: 35 (stable)