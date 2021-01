CSSDGS : deux profs sur trois en faveur d’une grève

Les membres de l’Association des professeurs de Lignery (APL) ont voté à 66% en faveur du déclenchement d’une grève lors de leur assemblée générale, le 27 janvier. Une grève de cinq jours pourrait ainsi être tenue «au moment jugé opportun», dit l’association.

Les quelque 2 400 professeurs du territoire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries ont voulu envoyer un message clair au gouvernement, dit l’APL, devant l’impasse à la table des négociations quant au renouvellement des conventions dans le secteur public. L’APL affirme que les offres gouvernementales sont «jugées insultantes», alors que les profs vivent une crise et que plusieurs sont à bout de souffle.

«Les conditions de travail et de salaire des enseignantes et des enseignants doivent être améliorées. C’est pour la rétention du personnel en place et favoriser la venue de nouvelles personnes dans la profession qu’il faut donner un coup de barre. Les élèves doivent avoir accès aux services dont ils ont besoin dès que cela est nécessaire et en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins», réclame Martine Provost, présidente de l’APL, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

L’Association des professeur de Lignery rappelle que l’Institut de la statistique du Québec a confirmé, en novembre, que la rémunération globale des employés de l’État québécois accuse un retard de 9,2 % par rapport aux autres salariés du Québec.