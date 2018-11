D’anciens joueurs des Canadiens joueront à Delson

Crédit photo : Grscieuseté - Club de hockey Canadien

Dix joueurs ayant évolué pour les Canadiens de Montréal, dans la Ligue nationale de hockey, disputeront une partie aux dépens d’une équipe locale à l’aréna de Delson le samedi 8 décembre, à 14h.

Ce match de «La tournée des anciens Canadiens» est organisé par l’Association de hockey mineur de Delson, mais soutenu par la municipalité, explique Pascal Piché, coordonnateur sportif à la Ville.

Cet événement s’est ajouté aux activités soulignant le 100e anniversaire de la municipalité cette année.

«C’est un ancien résident de Delson, Samuel Malo, qui a eu l’idée de faire venir La tournée des anciens Canadiens», rapporte M. Piché.

L’équipe locale qui affrontera Guy Carbonneau et compagnie sera formée de représentants de l’association de hockey mineur. Les profits lui seront versés, puisqu’il s’agit d’une activité de financement pour elle.

Billets

La majorité des billets (275) à admission générale seront distribués par l’association de hockey mineur à ses membres. De son côté, la Ville donnera 125 billets gratuitement sur le principe du «premier arrivé, premier servi», au centre sportif le jeudi 15 novembre à compter de 18h. Ces billets sont réservés aux résidents, pour un maximum de deux par adresse.

De plus, des billets VIP seront mis en vente. Ceux à 25$ (50 billets) permettront à leurs détenteurs d’avoir une place réservée dans les estrades pour la durée de la partie, en plus de leur donner accès aux joueurs des anciens Canadiens pour une séance d’autographes d’avant-match. Ceux à 35$ (36 billets) permettront aussi de rencontrer les joueurs, mais également d’avoir une place VIP au 2<@V>e<@$p> étage de l’aréna plus une consommation gratuite.

Ces billets sont aussi réservés aux résidents de Delson.

Alignement des anciens Canadiens confirmé

Richard Sévigny

Patrice Brisebois

Mathieu Dandenault

Marc-André Bergeron

Gilbert Delorme

Guy Carbonneau

Pierre Dagenais

Oleg Petrov

Guillaume Latendresse

Yvon Lambert (à titre d’entraîneur)