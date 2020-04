Danielle McCann et Christian Dubé encouragent l’achat local

Les députés de Sanguinet, Danielle McCann, et de La Prairie, Christian Dubé, invitent les citoyens à favoriser l’achat local et appuyer les commerçants de la région.

Mme McCann et M. Dubé se sont réjouis de l’annonce faite par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui a présenté la plateforme numérique Le Panier Bleu visant à regrouper les commerçants locaux pour dynamiser l’économie du Québec.

«En cette période de confinement, il est plus que jamais important de se serrer les coudes, a noté Mme McCann. Je félicite tous les citoyennes et les citoyens de respecter la consigne de rester à la maison. Mais si vous avez à sortir pour faire l’épicerie ou certaines emplettes, j’invite fortement la population à acheter localement pour soutenir nos commerçants locaux qui en ont grandement besoin.»

M. Dubé renchérit en affirmant que «nos commerçants locaux ont besoin de vous. Il faut continuer de les appuyer en achetant local. Je suis fier de constater à quel point les Québécois sont solidaires alors que nous traversons une période difficile pour tous».

Le Panier bleu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir les commerçants québécois en répertoriant les commerces de partout au Québec, en stimulant leurs ventes par le référencement, et en sensibilisant la population à l’importance de favoriser l’achat local.

Depuis dimanche, les commerçants peuvent s’inscrire gratuitement à la plateforme «Le Panier Bleu» afin d’y présenter leurs produits. Pour le moment, on peut y rechercher les commerces par ville ou par région. Il est prévu d’ajouter à la plateforme un engin de recherche amélioré et un espace profil permettant de personnaliser l’expérience de chacun.

Parallèlement au Panier Bleu, les citoyens et commerçants des circonscriptions de La Prairie, Sanguinet et Châteauguay sont invités également à visiter le site du groupe Facebook «Achat local – La Prairie, Sanguinet et Châteauguay» mis sur pied par les trois députés du Roussillon, qui inclut également la députée de Châteauguay, MarieChantal Chassé, pour rejoindre les commerçants qui désirent y présenter leurs produits et leurs services aux gens du Roussillon.

(Source: Bureau de Christian Dubé)