Dans la peau d’Elvis pour soutenir sa maman

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Henri Beluse, 13 ans, allie sa passion pour Elvis à l’implication pour soutenir sa mère atteinte de la maladie de Crohn. Il organise un spectacle-bénéfice pendant lequel il se glissera dans la peau de son chanteur préféré au profit de l’organisme Crohn et Colite Canada, le 19 avril.

L’adolescent de Saint-Philippe a conscience de la maladie de sa mère, Geneviève Dupuis, depuis longtemps.

«J’ai toujours su que quelque chose n’allait pas avec ma mère parce qu’elle partait souvent. Je voyais mon père inquiet et j’entendais le mot hôpital. En vieillissant, j’ai compris», dit-il.

Mme Dupuis a découvert qu’elle avait la colite ulcéreuse, semblable à la maladie de Crohn, à l’âge de 15 ans. Les deux conditions «se chevauchent souvent». Elle venait de perdre sa mère, décédée du cancer quelques mois plus tôt.

Aujourd’hui âgée de 38 ans, elle se souvient que ses premiers symptômes se sont manifestés alors qu’elle jouait au ballon-balai, sport qu’elle a dû arrêter.

«J’avais toujours des envies urgentes et du sang dans mes selles. J’ai passé des tests pas le fun chez le gastro-entérologue et j’ai su», raconte la maman de deux garçons de 10 et 13 ans.

Pendant plusieurs années, sa maladie se contrôlait bien grâce à la médication. Puis, à la fin de sa première grossesse, en 2005, les symptômes sont revenus. Mme Dupuis a été hospitalisée et a changé de médication. Après la naissance de son fils aîné, sa condition s’est aggravée et elle a failli mourir. Son colon s’est perforé. Elle a subi une colectomie totale d’urgence et une stomie.

À ce moment, les médecins lui ont expliqué qu’elle était aussi atteinte de la maladie de Crohn.

«On ne connaît pas les causes de la maladie, mais je pense que le stress affecte beaucoup [le corps]. L’absence de ma mère à l’arrivée d’Henri a été un gros facteur», soutient-elle.

Au total, Mme Dupuis a subi six opérations. Elle a passé environ un mois à l’hôpital à chaque fois. La plus récente intervention remonte à deux ans et demi. Son fils aîné s’est inquiété.

«À la dernière opération, j’ai eu peur. Je ne voulais pas que quelque chose de grave arrive et là», confie l’adolescent.

Il craint que sa mère vive d’autres crises.

Cette dernière ajoute que c’est un risque, puisqu’«on n’en guérit jamais complètement».

Implication

En 2015, Mme Dupuis et ses deux enfants ont décidé de s’impliquer auprès de l’organisme Crohn et Colite Canada, en participant notamment à la randonnée Gutsy.

«Au début, ils ne comprenaient pas nécessairement pourquoi ils marchaient. Mais mon conjoint et moi les avons sensibilisés et encouragés. C’est beau de voir que c’est devenu important pour eux», explique fièrement la maman.

Néanmoins, Henri Beluse a voulu faire autre chose pour amasser des fonds. L’adolescent a pensé à un spectacle-bénéfice pour mettre à profit son talent musical et sa passion pour le chanteur Elvis. Le spectacle hommage à Elvis a lieu au Collège Charles-Lemoyne à Longueuil, le 19 avril, à 19h. Les 100 billets disponibles peuvent être achetés à partir de l’événement sur la page Facebook Crohn et Colite Canada – Montérégie au coût de 30$ ou par téléphone au 514 898-3645.

«Moi, je vais bien et je peux aider ceux qui sont malades. Pourquoi ne pas le faire?» -Henri Beluse

Passion familiale

Les garçons de Mme Dupuis ont grandi avec la musique d’Elvis. Enceinte, elle allait voir des spectacles d’imitateurs du chanteur mythique. La famille a aussi fait un voyage à Memphis, au Tennessee, en 2009. Henri Beluse dit s’en souvenir et avoir été marqué par cet univers.

Il a déjà fait quelques spectacles, notamment dans des événements familiaux et des petites compétitions de chant, dont une où il est arrivé deuxième.

Pour l’événement-bénéfice, il a utilisé ses économies pour se confectionner un costume. Il a lui-même demandé à un imitateur professionnel, Sylvain Leduc Elvis, qui a accepté de l’accompagner sur scène.

Gracieuseté – Geneviève Dupuis