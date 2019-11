Dartz Prombron Black Stallion : horreur sur quatre roues

Article par Guillaume Rivard

Le préparateur letton Dartz, qui se fait une fierté d’offrir « une opulence à toute épreuve aux milliardaires, méga vedettes, chefs d’armée et dictateurs depuis 1869 », suit les traces de son Prombron White Horse de 2014 en créant le Prombron Black Stallion.

La compagnie ne donne pas beaucoup de détails, mais dit que son nouveau véhicule apparaîtra dans un prochain film, comme l’avait fait le Prombron Kombat Aladeen doré dans Le dictateur.

Le modèle servant de base au Black Stallion n’a pas été confirmé non plus par Dartz, mais ça ne prend pas un génie pour comprendre qu’un Hummer H2 se cache sous cette extravagante et futuriste carrosserie en acier et en fibre de carbone.

Apparemment, l’habitacle est tout aussi spectaculaire, avec de la peau d’alligator, de la peau de raie et du bois véritable sur plusieurs des surfaces.

Un motif de crâne portant des lunettes et un chapeau d’aviateur se retrouve un peu partout. À notre avis, c’est tout à fait le genre de Barney Ross, le personnage incarné par Sylvester Stallone dans la trilogie Les sacrifiés. À propos, un quatrième volet doit sortir au cinéma l’an prochain et le tournage aurait déjà débuté, alors c’est probablement ça.