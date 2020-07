D’autres commerces de Châteauguay touchés par la COVID-19

La liste des entreprises de la région qui doivent composer avec des employés atteints de la COVID-19 continue de s’allonger. Le magasin Tigre Géant et la pharmacie Pharmaprix à Châteauguay en font désormais partie.

Un employé du Tigre Géant à Châteauguay a été déclaré positif à la COVID-19, selon une information citoyenne. La chaîne confirme.

«Lorsque nous avons été avisés, nous avons fermé le magasin pour procéder à un nettoyage et une désinfection en profondeur», laisse savoir Alison Scarlett, directrice des communications pour la chaîne de magasins au détail.

Cette dernière indique que tous les commerces Tigre Géant doivent vérifier l’état de santé de leurs employés avant leur quart de travail. Le port du masque est obligatoire pour ceux-ci. Les mesures de distanciation sont appliquées en magasin, les clients doivent se désinfecter les mains et leurs paniers sont nettoyés après l’utilisation. De plus, des barrières en plexiglas sont installées depuis la réouverture des commerces. Le nettoyage et la désinfection de surfaces touchées fréquemment sont également effectués davantage qu’à l’habitude, informe Mme Scarlett.

Pharmaprix

Un membre de l’équipe du Pharmaprix situé boulevard d’Anjou à Châteauguay est également infecté, selon les informations publiées sur le site Web de la société mère, Loblaw.

Le dernier jour de travail de cet employé était le 4 juillet, peut-on lire.

Selon les informations que Gravité Média a pu confirmer, au moins une quinzaine d’entreprises et organisations de la région ont eu des employés testés positifs à la COVID-19 depuis le début du mois de juillet en raison d’une éclosion du coronavirus liée à des fêtes privées.

Client infecté au resto-bar Le Chasse et Pêche Châteauguay

Du côté du resto-bar Le Chasse et Pêche, ce n’est pas un employé, mais un client qui a fréquenté l’endroit le jeudi 2 juillet qui a été testé positif à la COVID-19. Le restaurant a dû fermer ses portes pendant trois jours après avoir été mis au courant. Les employés sont allés se faire tester à la clinique de dépistage mobile de Mercier.

Ils ont tous reçu un résultat négatif, a indiqué Le Chasse et Pêche Châteauguay au Journal. L’établissement rouvrira ses portes le 16 juillet.

«Les nouvelles règles vont être un fardeau supplémentaire, mais nous devons composer avec celles-ci. C’est pourquoi nous avons limité davantage nos place assises et nous allons également tenir un registre des clients et donner un masque à ceux qui en ont pas», précise le commerce.

(Avec la collaboration de Vicky Girard)