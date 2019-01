David Saint-Jacques lance l’activité «Explorer la Terre»

Crédit photo : Archives Courrier du Sud

Lors d’une communication en direct avec la Terre, mardi matin, l’astronaute canadien David Saint-Jacques a lancé «Explorer la Terre», une activité en ligne où ses photos de la Terre prises en orbite serviront à fournir des explications scientifiques sur le fonctionnement de notre planète.

Les photos, géolocalisées sur une mappemonde, montrent des caractéristiques géologiques ou artificielles et sont accompagnées de renseignements scientifiques détaillés et accessibles. Elles soulignent aussi le rôle majeur des satellites dans la surveillance de la planète.

En présence de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jenni Sidey-Gibbons et d’élèves de la région d’Ottawa, David Saint-Jacques et la première femme astronaute du Canada Roberta Bondar ont échangé sur leur expérience dans l’espace, fait part de l’effet de cette expérience sur leur vie et discuté de l’importance de protéger l’environnement.

«J’ai toujours été fasciné par notre planète, a dit l’astronaute. Là où je me trouve maintenant, j’ai la chance de pouvoir l’observer sous une perspective tout à fait différente. Je veux vraiment communiquer cette perspective unique aux élèves et aux Canadiens. J’espère qu’avec mes photos, ils souhaiteront mieux comprendre le fonctionnement de notre planète et que ces connaissances nous inciteront tous à mieux la protéger.»

Cette activité est destinée aux enseignants et aux élèves de la 4e année à la 5e secondaire, mais tout le monde peut regarder la collection de photos des merveilles de la Terre prises depuis l’espace au http://asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/activites/explorer-la-terre/carte.asp.

(Source: Agence spatiale canadienne)