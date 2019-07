De beaux moments au département d’oncologie, malgré la maladie

Bronchite, pneumonie? Lorsque Nicole Courchesne se présente à l’Hôpital Charles-LeMoyne à la fin de l’année 2016 pour des problèmes respiratoires, elle n’a alors aucune idée qu’il ne s’agit pas de sa dernière visite…

Tout se bouscule rapidement pour Nicole: elle a une masse de 7 cm sur le poumon gauche et malheureusement, il n’existe aucun traitement curatif pour ce type de cancer. Calme et sereine malgré la nouvelle, Nicole se met en mode solution. Une seule option s’offre à elle: un protocole de recherche clinique en immunothérapie. N’ayant rien à perdre, Nicole entame, en décembre 2016, le premier d’une longue série de 35 traitements.

De par sa personnalité rassembleuse et optimiste, Nicole devient une véritable source d’inspiration pour les patients qu’elle côtoie au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM) de l’Hôpital Charles-LeMoyne, tout comme pour les équipes médicales. Même si les traitements sont difficiles, elle est toujours là pour motiver les troupes et leur rappeler à quel point ils sont choyés d’être traités dans un endroit aussi humain, lumineux et à la fine pointe de la technologie.

«J’appréciais mon fauteuil confortable quand j’étais là. Je me considérais chanceuse d’être entourée d’une équipe aussi incroyable. Les infirmières, le psychologue, les gens aux prélèvements, ils étaient tous extraordinaires! Je me sentais chez moi!»

En rémission depuis quelques mois seulement – et ce, malgré un pronostic initial peu encourageant – Nicole déborde de reconnaissance et de gratitude. Bien qu’encore un peu émotive face à tout ce qu’elle a vécu au cours des dernières années, elle a tenu à partager son histoire, afin que tous les participants du Défi des générations contre le cancer sachent qu’en tant que patient, «ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que toute la communauté est derrière nous».

