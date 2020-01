De la pluie verglaçante ce week-end

La pluie verglaçante s’abattra dans la région dans la soirée du samedi 11 janvier, alerte Environnement Canada.

«Les quantités de verglas pourraient être significatives et rendre les surfaces comme les routes, les rues et les trottoirs, glissantes et dangereuses», prévient-on.

De fortes rafales de vent soufflant de 60 à 70 kilomètres à l’heure sont prévues dimanche, pouvant avoir un impact sur les structures glacées comme les branches d’arbres et les lignes électriques.

Un important système dépressionnaire affectera la province en fin de semaine, indique l’instance gouvernementale. Une incertitude quant à la trajectoire de ce système pourrait influencer le nombre de millimètres des précipitations de pluie et de verglas.