De l’aide virtuelle pour régler des enjeux de ressources humaines en entreprises

L’entreprise PVRH a mis sur pied à l’automne dernier un service appelé le Club PVRH, afin d’offrir un service de guichet unique virtuel aux entreprises aux prises avec des enjeux de ressources humaines (RH). Une fois abonnés, les clients ont accès en quelques clics et en quelques minutes à des conseils leur permettant de trouver des solutions à leurs enjeux.

Cette nouveauté découle notamment de la COVID-19, alors que PVRH a constaté que «les entreprises se sont retrouvées face à des enjeux et des situations, où seul un spécialiste en RH (ressources humaines) peut les accompagner dans la mise en place de solutions adaptées et efficaces». Or, toutes les entreprises n’ont pas nécessairement cette ressource permanente à l’interne.

«Plus souvent qu’autrement, la gestion des RH à l’interne est assurée par le président, le directeur général ou le directeur financier/contrôleur», explique l’entreprise dont c’est l’expertise. PVRH possède des bureaux à Montréal, Laval, Châteauguay, Mont Saint-Hilaire, Brossard et Québec.

«Avec la pandémie, les entreprises se retrouvent devant de nouveaux enjeux, totalement inconnus jusque-là avec le télétravail, les nouvelles structures du travail (conciliation travail-famille), l’hyper-connectivité, les départs à la retraite, l’arrivée massive des milléniaux sur le marché de l’emploi, la cybersécurité du travail à la maison, le vol de temps», donne-t-elle en exemple.

De plus, PVRH constate que les enjeux liés à la santé et sécurité, aux relations et au droit du travail, à la rémunération globale, à la formation-coaching-mentorat, à la rémunération et à l’évaluation psychométrique se complexifient. Ce, sans parler des obstacles liés à la main-d’œuvre immigrante et au manque criant de main-d’œuvre spécialisée.

Succès

Le Club PVRH connait déjà du succès, selon l’entreprise, tant par le nombre de clients qui croit que leur taux de satisfaction élevé.

«Nous sommes d’autant plus fiers qu’avec le Club, nous avons démontré que nous sommes à l’écoute de la réalité que vivent les entrepreneurs et que nous avons réussi à leur donner accès à un outil accessible, flexible et efficace pour répondre à l’ensemble de leurs besoins», affirme Dorice Lévesque, vice-présidente et associée chez PVRH.

L’entreprise Emballages GAB_Induspac à Candiac est abonnée au Club depuis quelques mois.

«Je fais souvent appel aux conseils et services de la plateforme. Grâce au Club, j’ai un accès rapide et efficace pour tout type de recherche d’information, d’utilisation des templates des documents de référence pertinents et de conseils sur la santé sécurité et les RH», témoigne Karine Tremblay, responsable RH, santé et sécurité.

Coût

L’abonnement coûte 595$ plus taxes et donne accès à une foule de services dont six téléconsultations, de l’assistance et des conseils par clavardage illimités, de l’assistance et l’interprétation des lois et règlements de la CNESST, des webiniaires, une bibliothèque d’outils et formulaires, etc.