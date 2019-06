De nouveaux chandails pour la Ligue de cosom du Collège Charles-Lemoyne

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine a profité de sa soirée du 25e anniversaire, le 25 mai, pour dévoiler les nouveaux chandails des catégories adultes. Ceux-ci seront portés par les joueurs dès la prochaine saison.

Plus de 150 personnes ont assisté à cette soirée où la reconnaissance était à l’honneur. Le groupe Hors-Système a assuré la partie du spectacle avec un hommage au rock francophone.

La ligue rejoint plus de 500 joueurs et joueuses répartis dans plus de 50 équipes.

Pour information: www.lhclcosom.net ou Roger Côté au 514 209-1380.