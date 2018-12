De nouveaux sentiers de «Fatebike» en Montérégie

Crédit photo : Journal St-François - Pierre Langevin

Un accord formel a été conclue entre quatre intervenants pour offrir gratuitement environ 8 km de sentiers aux amateurs de «Fatbike» dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry, non loin du quartier La Baie à Salaberry-de-Valleyfield.

La MRC de Beauharnois-Salaberry, Hydro-Québec et la Ville campivallensienne se sont entendus avec «Équipe Vélo Station» pour rendre disponibles ces pistes qui seront accessibles via les rues Beaulac et de la Barrière dès que les conditions météorologiques le permettront.

Le site appelé «O Ti-Bois vert» est le seul existant sur le territoire de la MRC et dans la région immédiate. Les installations similaires les plus près étant localisées à Rigaud et Saint-Bruno-de-Montarville. Les fervents de cette activité sportive, particulièrement les familles et les nouveaux adeptes, vont apprécier le relief plutôt plat et légèrement accidenté des sentiers nouvellement aménagés, selon les responsables de cette initiative.

Même si ces pistes ont été conçues principalement pour le vélo à roues surdimensionnées, les habitués de ski de fond sauvage et de raquette sont également les bienvenus. On demande cependant aux marcheurs d’éviter les sentiers afin de maintenir les surfaces lisses pour la pratique de ces sports hivernaux.

Le «Fatbike» gagne en popularité depuis quelques années et selon les données fournies par Vélo Québec, l’étendue des sentiers est passée de 60 km en 2014 à 950 km en 2017 dans la province. A Salaberry-de-Valleyfield, on évalue à quelque 125 utilisateurs le bassin d’adeptes de «Fatbike» qui s’adonnent déjà à ce loisir chaque semaine dans les pistes du site «O Ti-Bois vert» en cours de saison.

L’accès aux sentiers est gratuit pour ceux qui veulent cesser d’hiberner pendant quelques heures mais les usagers sont libres de contribuer volontairement à l’entretien et au développement des pistes en faisant l’acquisition d’une carte de don. Il est possible de se procurer celle-ci auprès de la boutique Vélo-Station.

Le public est invité à consulter la page web «www.beauharnois-salaberry.com/hiver/ ou à composer le 450 377-4769 pour connaître la date d’ouverture des sentiers hivernaux de même que leurs conditions avant de s’y rendre.

On peut louer ou acheter des «Fatbike» sur le territoire dans les établissements commerciaux suivants : Vélo Station au 61, rue Alexandre à Salaberry-de-Valleyfield; Boutique D-Chaîné/Atelier Bicycle Brisé au 130, chemin Larocque; Suroît Vélo au 211, rue Saint-Joseph à Sainte-Martine. Pour les skis de fond ou raquettes : Multisports Valleyfield au 79, rue Dufferin.