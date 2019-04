Début de la distribution des bacs bruns en mai

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les bacs bruns pour le compostage commenceront à arriver à la fin mai dans les résidences du secteur est de la MRC de Roussillon, notamment à La Prairie, Candiac et Saint-Constant, en vue du début de la collecte des déchets organiques prévu le 30 septembre.

«Notre objectif est de collecter 11 000 tonnes de résidus alimentaires une fois la collecte bien implantée», explique Nicolas Chaput, directeur du Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de Roussillon.

La MRC distribuera des bacs bruns roulants de 240 litres ainsi qu’un petit bac pour le comptoir entre le 27 mai et le 13 septembre. Un calendrier plus précis de déploiement sera publié plus tard par les autorités.

M. Chaput indique qu’environ 60 000 portes dans les 11 villes du territoire sont visées par cette collecte.

«La collecte des matières résiduelles organiques touche les six logements et moins. Les autres immeubles feront partie d’une implantation prochaine», rapporte M. Chaput.

En procédant au ramassage des déchets organiques, la MRC se conformera aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Celle-ci prévoit le recyclage et la valorisation de 60 % des résidus organiques et leur bannissement à l’enfouissement d’ici 2020.

Campagne d’information

Afin que ses citoyens soient prêts pour le début de la collecte des matières organiques, le département des communications de la MRC lancera incessamment une campagne de sensibilisation. Celle-ci fera connaître les modalités de la collecte.

«On va outiller les citoyens avec des guides pratiques, des références web, des vidéos et des petites capsules en plus de tenir des séances d’information», mentionne Mélanie Cloutier, coordonnatrice des communications à la MRC.