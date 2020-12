DÉCEMBRE 2020 : Les traditions des Fêtes ont été chamboulées par la COVID-19

La pandémie a teinté le temps des Fêtes. Alors que les rassemblements en famille ont été interdits, qu’aucun concert ne pouvait avoir lieu et que le Québec a été mis sur pause, tous se sont adaptés pour que des guignolées et activités puissent avoir lieu dans le respect des consignes sanitaires.

Les traditionnelles guignolées ont été réorganisées en 2020. Certains organismes comme Le complexe le partage qui dessert La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine, ainsi que le Service d’entraide Saint-Philippe ont gardé leur formule de porte-à-porte en appliquant des mesures strictes. Pour amasser autant, sinon plus de dons, plusieurs comme la Corne d’abondance à Candiac, Entraide Saint-Mathieu et le Club des copains ont aménagé des points de chute et ont accepté des fonds électroniquement.

Les parades de Noël à Saint-Constant et Delson ont eu lieu, mais pas sous leur forme traditionnelle. À Saint-Constant, par exemple, le tout s’est déroulé en formule ciné-parc, le 6 décembre. Les citoyens étaient invités à se stationner à trois endroits, dont à la base de plein air, rue Sainte-Catherine. Des amuseurs publics, le père Noël et ses lutins se sont baladés à travers les voitures. Des feux d’artifice visibles partout dans la ville ont ensuite été lancés pour que tous les Constantins puissent célébrer.

À Delson, la parade a plutôt été allongée, afin que les citoyens puissent en profiter à la maison. Une dizaine de chars allégoriques ont ainsi parcouru les rues de la municipalité, dans la soirée du 12 décembre. Le populaire Train des Fêtes, bien qu’annulé, s’est déroulé de façon virtuelle, avec un concert publié sur les réseaux sociaux, le même soir. Le Chœur de La Prairie, qui offre habituellement un concert de Noël à l’église de la Nativité, a présenté à son public un calendrier de l’avent sur le Web. Chaque jour, du 1er au 25 décembre, la chorale a publié un extrait musical de prestations passées. Six membres de la chorale ont également offert neuf performances, sous la direction du chef Martin Dagenais, à sept résidences pour personnes âgées à La Prairie, les 5 et 6 décembre. Le 11 décembre, une fête extérieure à la résidence Alizéa à La Prairie a permis aux résidents de souligner Noël.

La population, de son côté, n’a pas délaissé l’esprit des Fêtes. Au contraire, elle l’a manifesté plus tôt qu’à l’habitude. Les tablettes de magasins presque vides de décoration, des sapins naturels vendus dès la première journée à l’installation d’un kiosque à Saint-Constant, ou encore les nombreuses maisons illuminées dès novembre, en ont témoigné.

Un homme perd la vie dans un accident de chasse à Saint-Mathieu

Un homme est décédé après un accident de chasse le 10 décembre, sur un terrain vague à l’intersection du chemin de la Petite-Côte et de la montée du même nom, à Saint-Mathieu.

Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon obtenues par Le Reflet, la victime est un résident de Bécancour âgé de 42 ans. Le Journal a contacté le bureau du coroner qui mène une investigation.

La pandémie a provoqué une pluie de gels de taxes

À l’instar de La Prairie qui en a fait l’annonce en octobre, Sainte-Catherine, Saint-Philippe et Delson ont gelé les comptes de taxes de leurs citoyens en présentant leur budget pour l’année 2021. Les élus ont ainsi souhaité accorder du répit aux contribuables. Des subventions gouvernementales durant la pandémie, entre autres, ont permis aux Municipalités de poser cette action. Pour sa part, les Villes de Candiac et de Saint-Constant ont annoncé de légères hausses.