Décès de Bernard Landry : les drapeaux de Delson en berne

Crédit photo : Photo tirée de la page Facebook de Delson.

La Ville de Delson, à l’instar d’autres municipalités de la province, a mis ses drapeaux en berne à la suite du décès de l’ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, le 6 novembre.

«Les drapeaux (…) sont mis en berne à la demande du premier ministre du Québec, François Legault, et ce, jusqu’au crépuscule du jour des funérailles. La Ville de Delson exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Monsieur Bernard Landry», lit-on sur page Facebook de Delson.