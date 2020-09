Découvrez la bouffe thaïe authentique de ce bistro caché de Montréal

Pamika, c’est un secret bien gardé de Montréal. Il s’agit d’une brasserie thaïe où l’on sert de la nourriture familiale typique, authentique et fidèle de la région d’Isan en Thaïlande.

À moins de passer par là lors d’une visite à Montréal, peu de touristes se promènent sur ce secteur de la rue Sherbrooke Est. Il faut donc savoir qu’un tel restaurant y est situé pour avoir envie de s’y arrêter.

Le truc de Guidevacances.ca

Malheureusement, la brasserie Pamika fait la même erreur commise par trop d’établissements et n’offre pas de menu-dégustation qui permet de découvrir tout leur potentiel culinaire.

À ce moment-là, demandez à être placés au bar. Ça donne la possibilité d’être constamment en contact avec le personnel et ainsi de leur poser toutes vos questions.

C’est en utilisant cette technique que l’on a pu se faire conseiller de varier entre les plats plus épicés et ceux au lait de coco, question de calmer la bouche qui brûle.

Ça nous a aussi permis de demander aux employés de nous construire le menu-dégustation idéal qu’ils imagineraient sur la carte.

Résultat, nous avons été servis un menu équilibré et plein de saveurs. Les portions sont parfaites pour être partagées à deux et se situent entre des tapas et les plats d’un restaurant régulier.

Le menu suggéré par les employés du Pamika

La salade de canard rôti, servie avec des oignons rouges, de la coriandre, de la menthe et des feuilles de kafirs

Les gyozas au filet de porc, carottes et chou asiatique

La soupe Tom Kha Kai au poulet, galanga, lait de coco et citronnelle

Le curry Panaeng avec de la bavette de bœuf, des poivrons rouges, des bébés aubergines et du basilic thaï

Le sauté Kra Prao au filet de porc émincé, haricots longs, piments forts et basilic thaï, garni d’un œuf frit

Le riz collant à la mangue en guise de dessert.

Notez que certains items du menu peuvent être faits en version végétarienne ou sans gluten sur demande.