Défi des générations contre la COVID : une invitation au dépassement de soi

Quatre fondations hospitalières de la Montérégie ont lancé l’événement virtuel du Défi des générations contre la COVID. Du 13 juillet au 3 octobre, les participants sont invités à se dépasser pour l’hôpital de leur région. Entrevue avec la porte-parole de ce défi inédit qui met en valeur les saines habitudes de vie, Josée Lavigueur.

Qu’est-ce que le Défi des générations contre la COVID ?

«Le Défi des générations contre la COVID est un mouvement de solidarité sans précédent qui réunit quatre fondations hospitalières de la Montérégie. Il s’agit d’une grande collecte de fonds lors de laquelle les participants sont invités à choisir un défi personnel, à établir un objectif de collecte et à amasser des fonds dans leurs réseaux. Toutes les idées sont bonnes. Courir l’équivalent d’un marathon, monter les marches au lieu de prendre l’ascenseur, apprendre à pédaler sans petites roues, se rendre au travail en vélo, faire du yoga plusieurs matins par semaine… tous les types de défi qui font la promotion des saines habitudes de vie sont acceptés!»

Quelles sont les fondations participantes ?

«La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, la Fondation Anna-Laberge et la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.»

À qui s’adresse le Défi ?

«Le Défi s’adresse à tous, petits et grands. Tous ceux qui ont envie de relever un défi durant l’été, tout en agissant de façon concrète pour que les que patients de la Montérégie aient accès aux meilleurs soins possibles dans l’hôpital à proximité de leur lieu de résidence.»

Est-ce qu’il y aura un point culminant au défi ?

«Oui. Le 3 octobre, tous les participants seront invités à un grand rassemblement virtuel. Ce rassemblement sera une célébration de la mobilisation et de la solidarité de la communauté pour ses hôpitaux. Plusieurs surprises attendent les participants!»

À quoi serviront les fonds amassés ?

«Les fonds amassés permettront de soutenir les équipes médicales, de favoriser le bien-être des patients et l’accompagnement des personnes âgées, de soutenir les interventions en santé mentale ainsi que la recherche.»

Pourquoi le nom «Défi des générations» ?

«La pandémie vécue actuellement a bouleversé nos vies! En 24 heures, nous avons dû revoir nos façons de vivre pour protéger les personnes âgées ainsi que les personnes plus vulnérables de notre société. Nous avons changé nos habitudes et adapté notre quotidien. Nous avons également pris conscience de l’importance de notre système de santé. Toutes les générations ont été touchées par cette crise. C’est donc à cette solidarité intergénérationnelle que fait référence le Défi des générations.»

Pourquoi avoir accepté d’être porte-parole du Défi des générations contre la COVID ?

«Depuis plusieurs années, je suis porte-parole de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne. J’ai vécu plusieurs moments importants dans cet hôpital. Des bons, comme la naissance de ma fille, et des plus difficiles, comme le décès de mon chez oncle Albert. À chaque fois, le travail tellement humain et attentionné du personnel a fait toute la différence! Et je sais que la qualité de ce travail se trouve également dans nos autres hôpitaux de la Montérégie.

Avec un si bel exemple de solidarité entre nos fondations hospitalières, je n’avais que des arguments positifs pour m’en faire la porte-parole!»

Que diriez-vous pour convaincre quelqu’un de participer au Défi ?

«Les sous amassés feront une réelle différence dans la vie des patients. Les équipes médicales ont travaillé d’arrache-pied depuis le début de la crise et continuent de le faire. Ils ont besoin de notre soutien parce que la COVID est maintenant devenue un marathon.

De nouvelles unités ont été créées pour accueillir les patients. Des équipements ont été prêtés, d’autres ont été utilisés au maximum de leur capacité. Bref, les besoins sont bien présents pour répondre à tous ces bouleversements qui ont touché et continuent de toucher nos hôpitaux.

Et quoi de plus agréable que de poser un geste de solidarité, tout en se dépassant soi-même! Endorphine garantie!»

Le Défi des générations contre la COVID se déroule du 13 juillet au 3 octobre. Les participants doivent se fixer un objectif de collecte. L’inscription est gratuite. Rens.: defidesgenerations.com