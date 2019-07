Défi des générations contre le cancer: lorsque le Défi devient symbolique…

En 2017, Francine Cournoyer et son mari comptaient bien célébrer leurs 50 ans de mariage en profitant des petits bonheurs de la retraite: balades, jardinage, rénovations… Mais en quelques mois, leur rêve s’est écroulé: le mari de Francine est décédé subitement, puis elle est tombée gravement malade.

Il y a deux ans, alors que Francine allait donner du sang, on lui annonce que son taux d’hémoglobine est trop bas. Après plusieurs examens et résultats anormaux, la gravité de son état est constatée et elle est transférée à l’hôpital Charles-Le Moyne. Lorsque le diagnostic tombe, Francine comprend pourquoi elle se trouve dans le seul hôpital spécialisé en cancérologie en Montérégie: elle est atteinte d’une leucémie aigüe.

«Vous êtes entre bonnes mains, nous allons bien nous occuper de vous!»

Ce sont les mots rassurants que l’infirmière a prononcés à son arrivée et dont Francine se rappellera toujours.

Alitée durant cinq semaines et affligée par la dureté des traitements, Francine faiblissait. Ses globules blancs ne combattaient plus rien et ses muscles perdaient leur tonus. Ayant toujours été très active, elle réalisait alors que sa vie était en jeu. Mais grâce au personnel dévoué, elle a gardé espoir et s’est battue.

En septembre 2018, cinq mois après l’annonce de sa rémission, Francine a enfilé son chandail orange et a relevé le Défi des générations contre le cancer. Participer à cette marche était très symbolique, lui rappelant toutes les fois où elle a marché dans les couloirs du département d’oncologie. Une belle façon de faire un clin d’œil à la vie et d’entamer un nouveau chapitre, en santé.

Chaque semaine, des histoires inspirantes en lien avec le Défi des générations contre le cancer seront publiées sur le site Web du Courrier du Sud.

(Source: Fondation Hôpital Charles-Lemoyne)