Défi des générations contre le cancer : s’activer sans se blesser

Le Défi des générations contre le cancer de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne approche à grands pas! Que vous comptiez parcourir le 10 km, le 5 km ou le 1 km, le moment est venu de vous entraîner en préparation du 28 septembre.

Physio Multiservices, fier partenaire de l’événement cette année encore, vous propose trois conseils pour bien vous entraîner, sans vous blesser.

Bien s’échauffer

L’objectif de l’échauffement est de préparer votre corps à l’activité physique. Vous augmentez ainsi votre température corporelle, votre fréquence cardiaque et, de façon générale, vous préparez votre corps à l’effort pour diminuer les risques de blessures. Un bon échauffement devrait comprendre des mouvements qui vous permettront d’échauffer chaque partie de votre corps qui sera mise à contribution.

Procéder progressivement

Pour ne pas vous blesser, il est important d’augmenter petit à petit l’intensité de l’exercice et la distance que vous parcourez. On ne se lève pas un matin pour courir 5 kilomètres si on n’a jamais couru auparavant. Nous vous conseillons d’augmenter la distance et la vitesse à chaque entraînement pour laisser à votre corps le temps nécessaire pour s’adapter.

Être à l’écoute de votre corps

Votre corps vous envoie plusieurs signaux durant l’entraînement. Que ce soit la fatigue ou la douleur, il faut être à l’écoute de ceux-ci pour éviter de vous blesser. Il est normal de ressentir de petites courbatures le lendemain d’une activité physique. Toutefois, il est préférable de stopper l’entraînement si vous éprouvez des douleurs importantes. N’hésitez pas à consulter un professionnel si c’est le cas.

Physio Multiservices sera à Brossard, à l’occasion du Défi des générations contre le cancer, le 28 septembre prochain pour encourager tous les participants et traiter les blessures. Venez nous voir!

Bon entraînement!

Olivier Robidoux, physiothérapeute

Pour participer au Défi ou en savoir plus : www.fhclm.ca/defi.