Le Défilé des étranges créatures à Sainte-Catherine est de retour

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Ville de Sainte-Catherine tiendra la 3e édition du Défilé des étranges créatures le 27 octobre pour souligner l’Halloween.

Depuis 2016, l’événement rassemble de marionnettes géantes illuminées créées à partir de dessins d’enfants. Elles défilent en soirée dans les rues de Sainte-Catherine.

La Municipalité invite les citoyens, organismes et artistes locaux à participer à cet événement en fabriquant un projet illuminé sur le thème des étranges créatures. Les équipes proposants les projets créatifs les plus originaux, interactifs et rassembleurs courent la chance de remporter une bourse d’un montant pouvant aller jusqu’à 200$ afin de réaliser leur œuvre. Ils ont jusqu’au 24 septembre pour soumettre leur projet sur le site web de la Ville.

