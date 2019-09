Déjà des changements pour les camions Ram 2020

Article par Guillaume Rivard

La concurrence est devenue tellement féroce dans le segment des camions pleine grandeur que les manufacturiers ne peuvent plus se permettre de passer une année-modèle sans faire de changements.

Par exemple, même si les Chevrolet Silverado et GMC Sierra ont été complètement redessinés il y a un an, General Motors n’a pas perdu de temps à annoncer des ajouts et des améliorations pour 2020 – et pas juste pour bien paraître.

Sans grande surprise, FCA fait exactement la même chose avec ses Ram 1500 et Ram Heavy Duty.

Ram 1500 2020

On vous a déjà parlé de l’ajout du V6 EcoDiesel de 3,0 litres de troisième génération, qui fournit un couple inégalé de 480 livres-pied et permet de remorquer des charges de 12 560 livres. Ce moteur est maintenant disponible aussi dans le Ram Rebel pour des prouesses hors route encore plus impressionnantes.

Parlant du Rebel, l’ensemble Apparence noire fait un retour. Il comprend une peinture Cristal noir étincelant avec couche nacrée ainsi que des jantes de 18 pouces, un becquet avant, une plaque de protection, des écussons, des crochets de remorquage et un échappement au fini noir. Les phares à DEL adoptent une garniture noire et tout l’intérieur de la cabine, naturellement, est noir aussi.

Le Ram Rebel propose de plus de nouveaux éléments graphiques en option de même qu’un nouvel ensemble Sécurité incluant un régulateur de vitesse adaptatif avec mode de circulation dense, un système d’atténuation de collision avant, un avertisseur de sortie de voie amélioré et des phares avec feux de route automatiques.

Pour les propriétaires de Ram 1500 qui recherchent plus de style, une nouvelle édition Nuit est disponible en version Laramie. Celle-ci se caractérise par une apparence monochrome avec une calandre, un contour de calandre, des écussons, des roues de 22 pouces et des embouts d’échappement peints en noir. Les phares ainsi que les feux arrière ont tous une garniture sombre.

En version Longhorn, des jantes bicolores de 22 pouces peuvent à présent être commandées.

Plus tard au cours de l’année-modèle, trois nouvelles couleurs extérieures s’ajouteront (Bleu hydro, Brun noisette et Vert olive). Idem pour un insigne « eTorque » sur le capot. En outre, l’ensemble Confort des versions Sport et Rebel comprendra l’ouverture du hayon assistée, la recharge sans fil pour appareils mobiles, des places arrière chauffantes et un siège du conducteur à 12 réglages électriques avec mémoire.

Ram Heavy Duty 2020

Bien entendu, les modèles Ram 2500 et 3500 reviennent avec l’option du moteur turbodiesel Cummins qui génère jusqu’à 1 000 livres-pied de couple – mais se fait battre par le diesel de GM au chapitre du remorquage (35 100 livres contre 35 500).

L’aide au maintien dans la voie et la direction adaptative sont maintenant offertes avec toutes les versions, tout comme l’option d’un système de surveillance de la pression des pneus de la remorque. Un détecteur d’angles morts avec couverture de la remorque est aussi disponible. N’oublions pas le système de caméras d’appoint qui prend en charge deux caméras différentes.

Pour ce qui est du design, Vert olive et Bleu hydro s’ajoutent à la palette de couleurs, tandis que des roues noires sont dorénavant proposées sur le Ram Power Wagon.

Les Ram 1500 et Ram Heavy Duty 2020 arriveront sur le marché cet automne et leurs prix seront connus peu de temps avant.