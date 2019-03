Delson dévoile une maquette du futur Pasquier

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Delson

Dans son plus récent bulletin municipal, L’Express de Delson, la Ville publie une maquette de la future épicerie Pasquier qui s’installera à la Plaza Delson et communique aussi certains détails.

Pasquier occupera le local de l’ancienne épicerie Provigo, une fois que celui-ci sera agrandi et réaménagé.

«L’architecture du bâtiment propose une façade vitrée sur toute sa hauteur», indique la Municipalité dans son bulletin.

La façade sera dotée d’une mezzanine avec un espace de restauration, ajoute-t-elle.

«De plus, une large marquise continue soulignera la façade, protégeant la promenade commerciale et permettant la mise en place d’une multitude d’activités en lien avec le commerce telles que: des kiosques de vente de fleurs, de légumes, l’installation de food truck, etc.», fait savoir la Ville de Delson.

Nouvelle rue

L’espace de stationnement sera revu afin de maximiser la sécurité et faciliter les déplacements des clients avec leur panier d’épicerie. Comme annoncé par le Journal, une rue d’accès depuis le boulevard Georges-Gagné, face à la rue Roy, sera ajoutée.

«De plus, la rue longeant les façades commerciales sera bordée d’îlots de plantation d’arbustes et de graminées et sera dotée de luminaires d’ambiance», informe-t-on.

La Ville dit vouloir faire de la Plaza Delson «une destination dynamique et accueillante de jour comme de soir».

Selon nos sources, l’épicerie Pasquier ouvrira au printemps 2020. Une conférence de presse est prévue ce printemps pour en dévoiler les détails.