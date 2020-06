Delson distribue gratuitement des arbres à ses citoyens

Les citoyens de Delson peuvent réserver des arbres que la Ville leur livrera les 18 et 19 juin dans le cadre du programme Une maison, un arbre.

À LIRE AUSSI: Saint-Philippe réinvente la Journée de l’arbre et le concours Maisons fleuries

La réservation d’un arbre maximum par adresse nécessite un dépôt de 35$. Elle peut s’effectuer en ligne ou à l’hôtel de ville.

Plusieurs variétés sont offertes. L’arbre sera livré en pot ou en motte.

«En plantant la bonne essence au bon endroit, chacun peut contribuer à augmenter la fraîcheur et la beauté des quartiers et ainsi attirer les pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que gérer l’espace urbain de manière écologique», dit la Ville.

Arbres disponibles

-Poirier

-Pommetier purple spire

-Sorbier à feuilles de chêne

-Arbre aux quarante écus

-Érable

-Arbre de Katsura

-Érable de l’amour

-Chêne pédonculé

-Lilas du Japon