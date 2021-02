Delson remet un don de 1 000$ à la Fondation La bonne note

La Ville de Delson a fait don de 1 000$ à la Fondation La bonne note, dont la mission est d’aider les jeunes ayant des difficultés scolaires.

Dans le contexte de la pandémie, les demandes ne proviennent plus seulement des jeunes ayant des troubles d’apprentissage diagnostiqués. Plusieurs jeunes ont eu de la difficulté à s’adapter aux nouvelles méthodes d’enseignement, depuis mars 2020, et se retrouvent maintenant en difficulté ou en échec, fait remarquer la Municipalité par voie de communiqué.

Le chèque a été remis par le maire Christian Ouellette, au nom du conseil municipal, aux fondateurs de l’entreprise et de la Fondation La bonne note, Helene Mathews et François Charbonneau. Par ailleurs, M. Ouellette préside l’organisme Concertation Horizon qui vise à assurer la réussite scolaire et à prévenir le décrochage chez les jeunes.

«Dans le contexte actuel, plus que jamais, il est de notre devoir de les aider, afin de s’assurer qu’ils passent à travers cette période difficile sans prendre trop de retard. Il ne faut pas oublier qu’ils sont les décideurs de demain. C’est notre devoir de s’assurer qu’ils aient le maximum d’aide et de soutien», souligne M. Ouellette.

Ce don s’inscrit dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, tenues du 15 au 19 février.

La réussite des élèves est vraiment l’affaire de toutes et de tous