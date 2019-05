Delson rend hommage à ses bénévoles

La Ville a rendu hommage à trois de ses bénévoles, dont un à titre posthume, à l’occasion de sa Soirée de reconnaissance des bénévoles qui avait lieu à l’aréna de Delson, le 24 mai.

Yvon Thiffault, bénévole de la première heure depuis son arrivée dans la ville en 1974, a été intronisé au Panthéon des bâtisseurs pour son implication «exceptionnelle» auprès des loisirs et dans la réalisation de dossiers à caractère social et politique. Puisqu’il est décédé en 2017, c’est son épouse, Claudette Thiffault, qui a reçu le prix en son nom.

Deux autres résidents ont été intronisés au Temple de l’action bénévole, il s’agit de Pierre Gingras et Thérèse Beauchesne. Tous deux se sont impliqués «avec dévouement» auprès de plusieurs organismes locaux, tels que le Club des copains de Delson et le Club de pétanque. Ils ont aussi soutenu diverses causes au service du bien-être de la communauté.

«Si l’apport des bénévoles est indéniable, leur travail n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur, puisqu’ils agissent souvent dans l’ombre. Il est important de mettre en lumière leur dévouement. Le tissu de la communauté est extrêmement fort et a façonné, au cours des années, l’esprit de la municipalité», a déclaré le maire de Delson, Christian Ouellette.

Près de 300 personnes étaient réunies à cet événement qui se déroulait sous le thème du «chalet». Méchoui, chansonnier, jeux d’adresse et danse ont complété la soirée.