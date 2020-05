Delson Transport remet 5 000 $ au Club des copains

Pierre Aubin, PDG de la compagnie Delson Transport, a fait un don de 5 000$ au Club des copains à Delson, le 14 mai.

«Ce don servira à acheter des provisions alimentaires pour les Delsonniens dans le besoin. En 2019, nous avons fait 160 dépannages. À ce jour, en 2020, 70 dépannages ont été réalisés en 5 semaines. Nous estimons que nous ferons au moins plus de 500 cette année», évalue le président de l’organisme Serge Gauthier.

Delson Transport offre des services de transport local et de longue distance pour le Québec, l’est de l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. De son côté, le Club des copains assure le dépannage alimentaire et l’aide aux familles de Delson dans le besoin depuis plus de 20 ans.

Pour joindre le Club: 438 928-0228