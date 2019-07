Delson vue par…

Michel Charette est comédien et auteur. À la télé, il personnifie depuis trois saisons le sergent-détective Bruno Gagné dans la série District 31. Cet été, il présente la pièce de théâtre À votre santé! Clinique bon marché au Théâtre des Hirondelles à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Delson ?

Ma blonde est née ici. Nous avons d’abord acheté une maison dans une municipalité située en campagne, mais je n’étais pas heureux. Je suis un gars de la ville. Elle m’a convaincu de nous installer à Delson et ça fait maintenant 10 ans que nous demeurons ici. Si on me proposait de retourner vivre à Montréal, je refuserais! Je n’ai plus de plaisir à y aller à cause de la construction, du trafic et du stationnement.

Qu’aimez-vous de Delson ?

C’est proche de tout; le Dix30, les autoroutes, etc. C’est une ville tranquille aussi. Nos amis et nos proches demeurent aussi dans la région, alors c’est encore plus agréable.

Quels sont vos lieux préférés et activités favorites dans la région ?

Nous aimons beaucoup faire des activités en plein air au RécréoParc à Sainte-Catherine. L’hiver, nous allons glisser au parc de la Tortue à Delson et l’été, nous profitons des jeux d’eau. Quand on a une fringale, on commande parfois une pizza chez Como ou on mange une crème glacée chez Yougi à Delson.