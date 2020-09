Démantèlement d’un important réseau de contrebande de tabac: 13 individus arrêtés

Un important réseau de contrebande de tabac et de fraude, dont les activités auraient entraîné des pertes en droits et taxes de plus de 450 M$, a été démantelé par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), dans le cadre d’une enquête majeure baptisée Projet Butane. Les 13 dirigeants et camionneurs du réseau ont été formellement accusés au palais de justice de Longueuil le mardi 29 septembre.

L’enquête initiée en 2018 a permis d’établir qu’entre le 2 septembre 2017 et le 27 mai 2019, l’organisation criminelle a réussi à faire entrer 88 chargements de tabac en vrac au pays. Les pertes en droits et taxes sur le tabac liées aux activités du réseau sont estimées à 450 M$.

Dans le cadre de l’enquête, deux chargements d’environ 18 000 kg de tabac en vrac ont été interceptés aux postes frontaliers de Saint-Bernard-de-Lacolle et Herdman, les 10 mai 2018 et 27 mai 2019. Lors de la première saisie, le tabac en vrac avait été déclaré comme étant un chargement de fruits et dans la deuxième, il était dissimulé sous un chargement de copeaux de bois.

Le 5 juin 2019, plus de 100 agents de l’ASFC, appuyés par la SQ et différents corps policiers municipaux, ont de plus procédé à 26 perquisitions en lien avec le Projet Butane. Ils ont alors arrêté 8 personnes et saisi 3 ensembles routiers (tracteur routier et remorque), un véhicule de type VUS BMW X4, 38 téléphones cellulaires et 12 ordinateurs.

Les présumées têtes dirigeantes du réseau, Martin Bessette et Éric Landry, de même qu’Alfred Binette, Serge Bourque, Étienne Demers, Kedryc Girouard-Fournier, Pierre Leblanc, Michel Savoie, Michel Frédéric Riendeau, Mathieu Dinnigan-Lanthier, Reynald Jacques, Christos Georgaros et Curtis Lewis Thompson, ont été formellement accusés le 29 septembre.

Ils font face à des accusations de fraude envers les gouvernements du Canada et du Québec, de contrebande de tabac, de possession de produits du tabac non estampillés, de complot pour contrebande de tabac et de possession de produits du tabac non estampillés. (G.M.)