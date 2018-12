Déménagement du Service d’entraide Saint-Philippe

Crédit photo : Gracieuseté

Afin de mieux répondre à sa clientèle, le Service d’entraide Saint-Philippe occupe depuis le 29 novembre de nouveaux locaux au 3015, route Édouard-VII.

L’organisme a pour mission d’offrir de l’aide alimentaire aux gens et aux familles dans le besoin. Le Service d’entraide est aussi responsable de la guignolée et de la distribution des paniers de Noël. En 2017, plus de 150 personnes ont pu bénéficier de leurs services.

«Le bail de deux ans et demi [entre la Ville et le propriétaire du nouveau local] que nous venons de signer assure une stabilité des opérations du Service d’entraide», a précisé Johanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe.