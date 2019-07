Déménagement: le candidat bloquiste Denis Trudel prête main forte aux familles

Le candidat du Bloc Québécois dans Longueuil-Saint-Hubert Denis Trudel a mené une initiative d’aide au déménagement le 1er juillet.

Au total, M. Trudel et son équipe de sept bénévoles ont facilité cette journée éprouvante pour six familles de la circonscription, en les aidant à compléter leur déménagement. Parmi elles, des gens seuls et des gens avec de graves problèmes de santé avaient demandé de l’aide via les médias sociaux, où l’opération a largement été diffusée.

«On s’est organisés pour aider un maximum de gens, explique Denis Trudel. Grâce à une bonne coordination, on a vidé deux logements que les gens devaient libérer avant midi, on partait ailleurs, on envoyait une deuxième équipe, on revenait plus tard pour compléter. On a même vidé un logement, ce qui n’était pas prévu, pour réussir à y emménager une jeune femme qu’on s’était engagés à aider.»

«Je n’en reviens pas encore qu’il ait fait ça!, a mentionné Fannie Noël, nouvelle résidente de la rue Paul. En plus, le camion est arrivé en retard. Mais Denis est resté et à nous trois, avec mon conjoint, on a fini le déménagement, il était passé 23h.»

Le succès de l’événement a amené le candidat bloquiste à s’engager à répéter l’opération chaque année que durera son mandat comme député, s’il devait être élu le 21 octobre, et à mettre son bureau de circonscription à contribution.