Dernier hommage à la victime d’un délit de fuite mortel

Les funérailles de Philippe D’Anjou, victime d’un délit de fuite mortel à Saint-Isidore, ont eu lieu le samedi, 9 juin.

Philippe D’Anjou a perdu la vie à la suite d’un accident survenu le vendredi 1er juin, vers minuit 25, sur la route 221 à Saint-Isidore. Il a été éjecté de sa voiture après avoir été percuté violemment par l’arrière par un autre véhicule. Les occupants de celui-ci se sont enfuis et ont ensuite été rattrapés par la police. Le conducteur, Andrew Beaulieu-Laforce, fait face à plusieurs accusations, dont conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort.

Le jeune homme de 24 ans laisse dans le deuil ses parents Denis D’Anjou et Michèle Lazure, son frère Bruno, sa soeur Émilie, ses grands-parents Lyse et André Lazure et Monique (feu Jean-Guy D’Anjou), son filleul Guillaume Dubois, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.