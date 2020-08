Derniers hommages au grand chef de Kahnawake

La famille du grand chef de Kahnawake Joe Norton, décédé le 14 août, recevra les condoléances de la population au Complexe sportif de Kahnawake les 17, 18 et 19 août. Un service aura lieu mercredi au même endroit.

De son côté, le conseil de bande a laissé savoir qu’il cessera ses opérations pendant trois jours pour «faire son deuil». Le bureau principal restera néanmoins ouvert pour assurer la communication durant «ce moment sans précédent et éprouvant».

Le conseil des chefs prendra quant à lui une pause de 10 jours en termes d’activités politiques, «par respect».

Drapeaux en berne

À Châteauguay, les drapeaux qui étaient déjà en bernes en soutien aux Libanais depuis le 6 août, resteront abaissés à l’hôtel de ville afin de commémorer le souvenir de Joe Norton.

Le maire de la Municipalité Pierre-Paul Routhier et les membres du conseil ont exprimé leurs condoléances à la famille de M. Norton et à la communauté de Kahnawake.

«Nous sommes d’autant plus tristes car nous avions amorcé des rapprochements avec le grand chef et la population de Kahnawake. Il y avait un grand respect entre nous et j’ose espérer que nous pourrons poursuivre nos échanges et le développement de nos relations, dans le respect mutuel de nos communautés», dit-il.

La députée fédérale de Châteauguay-Lacolle Brenda Shanahan a aussi été attristée par le décès soudain du grand chef. «Je me souviendrai toujours de son accueil chaleureux chaque fois que je visitais Kahnawake ainsi que les franches discussions que nous avions. (…) Repose en paix Joe: ton héritage survivra», a-t-elle écrit sur Facebook.

Les premiers ministres du Québec et du Canada, François Legault et Justin Trudeau, ont également exprimé leurs sympathies à la famille et à la communauté.

Par la voix de son préfet et maire de Delson, Christian Ouellette, la MRC de Roussillon a salué son travail.

«En ces tristes circonstances, je tiens à rendre hommage à l’engagement du Grand Chef Joe Norton qui a joué un rôle premier plan pour ses compatriotes. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille ainsi qu’à ses collègues du conseil de bande de Kahnawake.»

Horaire des funérailles

Lundi: midi à 17h, 18h à 21h

Mardi: 9h à midi, 13h à 17h, 18h à 21h

Mercredi: Discours à 10h et service à 11h

Parmi ceux qui prendront la parole pour rendre hommage à M. Norton, Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et Marc Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones.