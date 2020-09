Des amendes de 1000$ pour ceux qui ne respectent pas les règles

Les policiers pourront remettre des constats d’infraction de 1000$ à ceux qui ne respectent pas les directives gouvernementales en lien avec les rassemblements dans les maisons, le port du masque dans les manifestations ainsi que les rassemblements extérieurs.

Le gouvernement dote les policiers d’un «outil supplémentaire», soit les constats portatifs, pour sévir contre les personnes qui ne se plient pas aux consignes de santé publique applicables aux zones jaune, orange et rouge.

Cela concerne entre autres les rassemblements privés dans les maisons. Rappelons que dès minuit, ceux-ci seront interdits dans les zones rouges, comme la Communauté métropolitaine de Montréal.

«Quelqu’un qui fait un party est en contravention de la loi et met la vie de personnes en danger. Donc, les policiers pourront leur donner un constat d’infraction, a expliqué le premier ministre François Legault, en conférence de presse le 30 septembre. Si la personne refuse de collaborer, les policiers pourront obtenir un télémandat, le soir même, pour donner un constat d’infraction­»

M. Legault assure qu’il n’y aura pas de «chasse aux sorcières» et que les policiers interviendront seulement s’ils ont des raisons de croire que la loi n’est pas respectée.

«On s’attend à ce que dans la majorité des cas, les gens se conforment. Le but n’est pas de donner le plus de constats possible, mais d’amener les gens à se conformer.»

Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique